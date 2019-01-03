Оторвало голову: детали жуткого ДТП с велосипедистом на Волыни (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Погибшим оказался 77-летний мужчина, который часто выезжал по утрам на велозарядку

На Волыни произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие - автомобиль сбил велосипедиста и протащил за собой около ста метров, в итоге пострадавшему оторвало голову. После смертельной аварии водитель скрылся с места преступления в направлении львовской трассы, сообщает местный ресурс "Радар".

Инцидент произошел в городе Нововолынске на улице Княгини Ольги в районе горноспасательного отряда на рассвете.

Погибший - 77-летний Вронский Виктор Климович. Пожилой мужчина традиционно выезжал по утрам на велозарядку.

Фото: radar.in.ua

Автомобиль, который сбил мужчину, предположительно белого или светло-серого цвета, марка - "Опель Комбо" или "Рено-Кенго".

Машина наехала на Вронского сзади и вместе с велосипедом протащила за собой 100 метров.

Фото: radar.in.ua

Тело погибшего мужчины обнаружили во рву. На фотографии, которую сделал местный житель, видно, что оторванная голова лежит на обочине и накрыта пакетом.

Фото: radar.in.ua

Отмечается, что на авто водителя-убийцы разбилась правая фара и треснуло лобовое стекло.

Как стало известно позже, полицейские обнаружили на окраине города возле одного из гаражей белый "сапожок", который скорее всего и был тем самым транспортом, на котором водитель сбил велосипедиста.

Фото: radar.in.ua

"Машину хозяин загнал в чужой гараж. Надеялся, что полиция глупее его", - говорится в материале.

Правоохранители пересмотрели вчера большое количество записей с видеокамер наблюдения.

Как сообщалось ранее, недавно в Измаиле мужчину на велосипеде сбили сразу два автомобиля.

Также мы писали, что 29 октября в Соломенском районе Киева полицейский сбил пенсионера на велосипеде и скрылся с места аварии.

Напомним, в октябре 2018-го на трассе Киев-Одесса возле Фастова случилось ДТП, в результате которого погиб велосипедист.