В Измаиле велосипедиста на пешеходном переходе сбили сразу два автомобиля

Коллаж РБК-Украина

Пострадавшего госпитализировали в больницу

В Измаиле мужчину на велосипеде сбили сразу два автомобиля. Об этом сообщает издание "Бессарабия INFORM" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Инцидент произошел в четверг вечером, 8 ноября, на пересечении улиц Семинарская и Савицкого. Мужчина на велосипеде пересекал дорогу по пешеходному переходу.

Водитель автомобиля Hyundai не смог вовремя затормозить и совершил наезд на велосипедиста. От удара пострадавший мужчина вместе с велосипедом отлетел в сторону и попал под колеса другому автомобилю, водитель которого также не успел отреагировать.

Фото: bessarabiainform

В результате ДТП мужчина-велосипедист получил травмы и был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1 города Измаила.

Сообщается, что велосипедист нарушил правила дорожного движения, так как по пешеходному переходу разрешается двигаться исключительно пешком, а транспортное средство надлежит катить рядом.

Исключение только для детей до 7 лет, которые передвигаются по пешеходному переходу на детских велосипедах в обязательном сопровождении взрослых.

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Видео: РБК-Украина