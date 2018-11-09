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Перебегала дорогу: в Киеве произошло смертельное ДТП

STYLERПроисшествия    09.11.2018 - 08:39
ДТП в Киеве (скриншот: facebook.com/dtp.kiev.ua)
ДТП в Киеве (скриншот: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Смерть женщины наступила мгновенно, у авто от удара смяло капот и переднюю часть, лобовое стекло разбито

В Киеве в районе Шулявки на улице Вадима Гетьмана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - автомобиль "Citroen" сбил женщину, которая пыталась перебежать дорогу. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает "Киев Оперативный" на странице в соцсети Facebook.

От полученных травм она скончалась на месте.

Перебегала дорогу: в Киеве произошло смертельное ДТПСкрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

Инцидент произошел под Индустриальным путепроводом в сторону станции метро "Шулявская". Пешеход-нарушитель в неположенном месте перебегал дорогу и был сбит машиной. 

Перебегала дорогу: в Киеве произошло смертельное ДТП

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

Удар был довольно сильным, у авто смяло капот и переднюю часть, лобовое стекло разбито.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Смерть женщины наступила мгновенно. Шапочка и один ботинок остались лежать на проезжей части, другой ботинок отбросило на тротуар.

Перебегала дорогу: в Киеве произошло смертельное ДТП

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что 26 октября киевлянин угодил под колеса поезда из-за того, что спешил на работу на стройку. 

Также мы писали о том, что на железнодорожные пути вблизи города Энергодар Запорожской области четверо человек получили ранения и один человек погиб в результате аварии автомобиля BMW, который опрокинулся.

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Видео: РБК-Украина

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