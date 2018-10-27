"Спешил на работу": поезд сбил киевлянина, после чего продолжил движение (фото)

Фото: поезд "Укрзализныци" (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Мужчина не дошел до своей цели 100 метров

В пятницу, 26 октября, киевлянин угодил под колеса поезда из-за того, что спешил на работу на стройку. Об этом заявил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"Жизнь и смерть на улицах Киева. В 08:55 машинист сообщил о наезде на пешехода. По инструкции поезд продолжил движение. В 09:05 бригада ЭМП констатирует смерть мужчины-строителя, около 30 лет. Он спешил на работу, не дошел метров 100", - сказал он.

Более того, утверждает Антонов, подобные случаи в данном участке происходят регулярно.

"В 10:30 тело собирают санитары и везут в предпоследний путь, на Зоологическую. На данном участке подобные случаи происходят регулярно. Экстремальный пешеходный переход через Гринченко и броуновское движение по путям регулярно собирают дань. За этот год я был тут уже раз 5", - подчеркнул он.

Фото: мужчина угодил под колеса поезда (facebook.com/vlad.life)

Напомним, в этом году в Украине произошло более 400 несчастных случаев на железной дороге. 260 несчастных случаев из 400, которые произошли на железной дороге, оказались для украинцев смертельными.

Автомобилисты пытаются проскочить перед поездом, а пешеходы пренебрегают правилами безопасности.

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