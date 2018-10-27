"Поспішав на роботу": потяг збив киянина, після чого продовжив рух (фото)

Фото: потяг "Укрзалізниці" (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Чоловік не дійшов до своєї мети 100 метрів

У п'ятницю, 26 жовтня, киянин потрапив під колеса поїзда через те, що поспішав на роботу на будівництво. Про це заявив журналіст Влад Антонов на своїй сторінці в Facebook.

"Життя і смерть на вулицях Києва. О 08:55 машиніст повідомив про наїзд на пішохода. По інструкції поїзд продовжив рух. О 09:05 бригада ЕМП констатує смерть чоловіка-будівельника, близько 30 років. Він поспішав на роботу, не дійшов 100 метрів", - сказав він.

Більше того, стверджує Антонов, подібні випадки в цій ділянці відбуваються регулярно.

"О 10:30 тіло збирають санітари і везуть в передостанній шлях, на Зоологічну. На цій ділянці подібні випадки відбуваються регулярно. Екстремальний пішохідний перехід через Грінченко і броунівський рух по шляхах регулярно збирають данину. За цей рік я був тут вже 5 разів", - підкреслив він.

Фото: чоловік потрапив під колеса поїзда (facebook.com/vlad.life)

Нагадаємо, цього року в Україні сталося понад 400 нещасних випадків на залізниці. 260 нещасних випадків із 400, що сталися на залізниці, виявилися для українців смертельними.

Автомобілісти намагаються проскочити перед поїздом, а пішоходи нехтують правилами безпеки.

Також ми писали, що начальниця поїзда "Ковель-Москва" виштовхнула пасажира з поїзда.

А також про те, що киянин в нижній білизні кидався під фуру і його ледь не задавили.

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