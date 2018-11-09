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Перебігала дорогу: у Києві сталася смертельна ДТП

STYLERПодії    09.11.2018 - 08:39
ДТП у Києві (скріншот: facebook.com/dtp.kiev.ua)
ДТП у Києві (скріншот: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Смерть жінки настала миттєво, у авто від удару зім'яло капот і передню частину, розбито лобове скло

У Києві в районі Шулявки на вулиці Вадима Гетьмана сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода - автомобіль "Citroen" збив жінку, яка намагалася перебігти дорогу. Про це у п'ятницю, 9 листопада, повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в соцмережі Facebook.

Від отриманих травм вона померла на місці.

Перебігала дорогу: у Києві сталася смертельна ДТП

Перебігала дорогу: у Києві сталася смертельна ДТПСкрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

Інцидент стався під Індустріальним шляхопроводом в бік станції метро "Шулявська". Пішохід-порушник в недозволеному місці перебігав дорогу і був збитий машиною.

Перебігала дорогу: у Києві сталася смертельна ДТППеребігала дорогу: у Києві сталася смертельна ДТП

Скрін: facebook.com/KyivOperativ

Удар був дуже сильним, у авто зім'яло капот і передню частину, розбито лобове скло.

Відео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Смерть жінки настала миттєво. Шапочка і один черевик залишилися лежати на проїжджій частині, інший черевик відкинуло на тротуар.

Перебігала дорогу: у Києві сталася смертельна ДТППеребігала дорогу: у Києві сталася смертельна ДТПСкрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що 26 жовтня киянин потрапив під колеса поїзда через те, що поспішав на роботу на будівництво.

Також ми писали про те, що на залізничні колії поблизу міста Енергодар Запорізької області четверо людей отримали поранення і одна людина загинула в результаті аварії автомобіля BMW, який перекинувся.

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Відео: РБК-Україна

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