Перебігала дорогу: у Києві сталася смертельна ДТП

ДТП у Києві (скріншот: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Смерть жінки настала миттєво, у авто від удару зім'яло капот і передню частину, розбито лобове скло

У Києві в районі Шулявки на вулиці Вадима Гетьмана сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода - автомобіль "Citroen" збив жінку, яка намагалася перебігти дорогу. Про це у п'ятницю, 9 листопада, повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в соцмережі Facebook.

Від отриманих травм вона померла на місці.

Скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

Інцидент стався під Індустріальним шляхопроводом в бік станції метро "Шулявська". Пішохід-порушник в недозволеному місці перебігав дорогу і був збитий машиною.

Скрін: facebook.com/KyivOperativ

Удар був дуже сильним, у авто зім'яло капот і передню частину, розбито лобове скло.

Відео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Смерть жінки настала миттєво. Шапочка і один черевик залишилися лежати на проїжджій частині, інший черевик відкинуло на тротуар.

Скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що 26 жовтня киянин потрапив під колеса поїзда через те, що поспішав на роботу на будівництво.

Також ми писали про те, що на залізничні колії поблизу міста Енергодар Запорізької області четверо людей отримали поранення і одна людина загинула в результаті аварії автомобіля BMW, який перекинувся.

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Відео: РБК-Україна