В Ізмаїлі велосипедиста на пішохідному переході збили відразу два автомобіля

Колаж РБК-Україна

Постраждалого госпіталізували у лікарню

В Ізмаїлі чоловіка на велосипеді збили відразу два автомобіля. Про це повідомляє видання "Бесарабія INFORM" з посиланням на очевидців події.

Інцидент стався в четвер увечері, 8 листопада, на перетині вулиць Семінарська і Савицького. Чоловік на велосипеді перетинав дорогу по пішохідному переходу.

Водій автомобіля Hyundai не зміг вчасно загальмувати та скоїв наїзд на велосипедиста. Від удару потерпілий чоловік разом з велосипедом відлетів убік і потрапив під колеса іншому автомобілю, водій якого також не встиг відреагувати.

Фото: bessarabiainform

В результаті ДТП чоловік-велосипедист отримав травми та був госпіталізований в Міську клінічну лікарню №1 міста Ізмаїла.

Повідомляється, що велосипедист порушив правила дорожнього руху, так як по пішохідному переходу, дозволяється рухатися виключно пішки, а транспортний засіб слід котити поруч.

Виняток тільки для дітей до 7 років, які пересуваються по пішохідному переходу на дитячих велосипедах в обов'язковому супроводі дорослих.

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Відео: РБК-Україна