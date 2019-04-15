Без батька лишилася маленька дочка: у ДТП під Харковом загинув поліцейський

У ДТП поліцейський загинув на місці
У страшній ДТП під Харковом, яка сталася в суботу, 13 квітня, загинув майор поліції Євген Колесник. Про це повідомили в Зміївському відділі нацполіції.
Трагічна подія сталася близько 20:45 на трасі "Харків - Охтирка" в селі Двурічний Кут Дергачівського району. Відомо, що водій "Mitsubishi" прямував у бік Охтирки. Під час здійснення обгону не впорався з керуванням і врізався в стовп. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
37-річний Євген Колесник був начальником сектору превенції патрульної поліції, мав звання майора. Без батька залишилася маленька дочка.
ДТП під Харковом - загинув майор поліції (фото: facebook.com/policezmiev)
Друзі і знайомі висловлюють співчуття у соцмережах, відзначаючи, що Євген був світлою, доброю і чуйною людиною.
Дружина Євгенія Алла дякує за співчуття і не знає, як пережити втрату коханої людини.
"Спасибі всім за співчуття. Але скажіть, як же це пережити? Просто ніяк! Мій найкращий, самий рідний, самий коханий! Я не уявляю життя без нього!" - пише Алла Колесник.
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