Без отца осталась маленькая дочь: в ДТП под Харьковом погиб полицейский

В ДТП полицейский погиб на месте
В страшном ДТП под Харьковом, которое произошло в субботу, 13 апреля, погиб майор полиции Евгений Колесник. Об этом сообщили в Змиевском отделе нацполиции.
Трагическое происшествие случилось около 20:45 на трассе "Харьков - Ахтырка" в селе Двуречный Кут Дергачевского района. Известно, что водитель "Mitsubishi" направлялся в сторону Ахтырки. Во время совершения обгона не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте.
37-летний Евгений Колесник был начальником сектора превенции патрульной полиции, имел звание майора. Без отца осталась маленькая дочь.
ДТП под Харьковом - погиб майор полиции (фото: facebook.com/policezmiev)
Друзья и знакомые выражают соболезнования в соцсетях, отмечая, что Евгений был светлым, добрым и отзывчивым человеком.
Супруга Евгения Алла благодарит за соболезнования и не знает, как пережить утрату любимого человека.
"Спасибо всем за соболезнования. Но скажите, как же это пережить? Просто никак! Мой самый лучший, самый родной, самый любимый! Я не представляю жизнь без него!" - пишет Алла Колесник.
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