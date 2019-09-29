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Перевозив вогнепальну зброю: деталі резонансної ДТП у Кривому Розі

STYLERПодії    29.09.2019 - 14:07
Перевозив вогнепальну зброю: деталі резонансної ДТП у Кривому Розі
У Кривому Розі водій переїхав поліцейського - всі деталі (фото: РБК-Україна)

В результаті наїзду поліцейський отримав важку травму ноги

У Кривому Розі водій переїхав поліцейського через те, що правоохоронці зупинили його за порушення ПДР. Як повідомили в управлінні Нацполіції у Дніпропетровській області у неділю, 29 вересня, під час огляду в салоні було знайдено зброю – пістолет та пневматичну рушницю. Намагаючись сховатися від закону, чоловік переїхав правоохоронця.

У Кривому Розі раніше судимий озброєний чоловік на автомобілі скоїв наїзд на співробітника поліції. Зазначається, що інцидент стався вранці в п'ятницю в Саксаганському районі міста. Правоохоронці зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Намагаючись втекти, водій покалічив поліцейського і врізався в дерево.

"На прохання заглушити двигун, водій різко почав рух і переїхав ногу поліцейському, спричинивши йому тілесні ушкодження у вигляді перелому гомілки. Тікаючи від правоохоронців, зловмисник не впорався з керуванням, врізався в дерево і був затриманий", – йдеться в повідомленні.

Перевозив вогнепальну зброю: деталі резонансної ДТП у Кривому Розі

У Кривому Розі водій переїхав поліцейського - всі деталі (фото: dp.npu.gov.ua)

На фотографії, опублікованій в прес-службі поліції видно, що чоловік перевозив вогнепальну зброю прямо в салоні. Про те, чи є у нього дозвіл на володіння пістолетом і пневматичною рушницею, власник авто не розповів.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про загрозу або насильство щодо поліцейського (ч. 2 ст. 345 КК України). Правопорушнику загрожує п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше у Києві таксист з ножем накинувся на поліцейського: всі деталі (відео).

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