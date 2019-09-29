Перевозил огнестрельное оружие: детали резонансного ДТП в Кривом Роге

В Кривом Роге водитель переехал полицейского - все детали (фото: РБК-Украина)

В результате наезда полицейский получил тяжелую травму ноги

В Кривом Роге водитель переехал полицейского из-за того, что правоохранители остановили его за нарушение ПДР. Как сообщили в управлении Нацполиции в Днепропетровской области в воскресенье, 29 сентября, во время осмотра в салоне было найдено оружие – пистолет и пневматическое ружье. Пытаясь скрыться от закона, мужчина переехал правоохранителя.

В Кривом Роге ранее судимый вооруженный мужчина на автомобиле совершил наезд на сотрудника полиции. Отмечается, что инцидент произошел утром в пятницу в Саксаганском районе города. Правоохранители остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Пытаясь сбежать, водитель покалечил полицейского и врезался в дерево.

"На просьбу заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени. Убегая от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан", – говорится в сообщении.

В Кривом Роге водитель переехал полицейского - все детали (фото: dp.npu.gov.ua)

На фотографии, опубликованной в пресс-службе полиции видно, что мужчина перевозил огнестрельное оружие прямо в салоне. О том, есть ли у него разрешение на владение пистолетом и пневматическим ружьем, владелец авто не рассказал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об угрозе или насилие в отношении полицейского (ч.2 ст.345 УК Украины). Правонарушителю грозит пять лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского: все детали (видео).