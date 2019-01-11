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Не платив аліменти: чоловікові загрожує в'язниця за покарання колишнього зятя (відео)

STYLERПодії    11.01.2019 - 17:15
Не платив аліменти: чоловікові загрожує в'язниця за покарання колишнього зятя (відео)
Колаж РБК-Україна

Чоловік полив бензином і підпалив "Мерседес" екс-родича

58-річний житель Бучацького району Тернопільської області підпалив машину колишнього зятя за те, що той, покинув його доньку з двома дітьми і відмовлявся давати гроші на їх утримання. Про це повідомив Інформаційний відділ Тернопільської області.

Поліція повідомляє, що 9 січня близько 23:00 до співробітників Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа здійснила підпал автомобіля "Мерседес", який належить 33-річному жителю села Бариш. Машина знаходилася в дворі будинку власника. На щастя, пожежу вдалося загасити.

Відео (facebook.com/gynp.ternopil/)

Підпал автомобіля зафіксувала камера відеоспостереження. Тепер чоловікові інкримінують частину 2 статті 194 ККУ "умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу". Йому загрожує від 3 до 15 років позбавлення волі  У якості запобіжного заходу підозрюваному обрано цілодобовий домашній арешт.

Стало відомо, що родини постійно конфліктували через те, що 33-річний чоловік покинув дружину з двома дітьми і фактично не утримував їх. Зі слів підозрюваного, саме на його плечі ліг тягар із забезпечення доньки та онуків. 

До речі, у новорічну ніч в Києві спалили три автомобіля. У мережі опублікували відео з місця інциденту.

Нагадаємо, у грудні минулого року підпалили будинок бійця АТО, постраждала дружина та донька воїна.

Раніше ми також повідомляли про те, що у Дніпропетровській області чоловік підпалив службовий автомобіль поліції.

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