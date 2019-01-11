Не платил алименты: мужчине грозит тюрьма за наказание бывшего зятя (видео)

Коллаж РБК-Украина

Мужчина полил бензином и поджег "Мерседес" экс-родственника

58-летний житель Бучачского района Тернопольской области поджег машину бывшего зятя за то, что тот бросил его дочь с двумя детьми и отказывался давать деньги на их содержание. Об этом сообщил Информационный отдел Тернопольской области.

Полиция сообщает, что 9 января около 23:00 к сотрудникам Бучачского отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо осуществило поджог автомобиля "Мерседес", который принадлежит 33-летнему жителю села Барыш. Машина находилась во дворе дома владельца. К счастью, пожар удалось потушить.

Видео (facebook.com/gynp.ternopil/)

Поджог автомобиля зафиксировала камера видеонаблюдения. Теперь мужчине инкриминируют часть 2 статьи 194 УКУ "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога". Ему грозит от 3 до 15 лет лишения свободы В качестве меры пресечения подозреваемому избран круглосуточный домашний арест.

Стало известно, что семьи постоянно конфликтовали из-за того, что 33-летний мужчина бросил жену с двумя детьми и фактически не удерживал их. Со слов подозреваемого, именно на его плечи легло бремя обеспечения дочери и внуков.

Кстати, в новогоднюю ночь в Киеве сожгли три автомобиля. В сети опубликовали видео с места инцидента.

Напомним, в декабре прошлого года подожгли дом бойца АТО, пострадала жена и дочь воина.

Ранее мы также сообщали о том, что в Днепропетровской области мужчина поджег служебный автомобиль полиции.