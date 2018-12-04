Підпал будинку бійця АТО: медики борються за життя дружини та доньки воїна

Відео з YouTube (www.youtube.com/user/tsnukraine/videos)

У Кіровоградській області в селі Михайлівка Олександрівського району поліція затримала злодія, який кинув коктейль Молотова в будинок військового, учасника АТО, Миколи Полторока. Рятуючи дитину з вогню, мати отримала сильні опіки. Про це повідомляє ТСН.

Як стало відомо, злодій прорубав сокирою металопластикове вікно, а потім кинув всередину будинку пляшку із запальною сумішшю. Все в домі спалахнуло за лічені секунди. Вогонь знищив практично все майно молодої сім'ї, у тому числі і прапор з підписами бойових побратимів чоловіка.

Того, хто напав на будинок військового, правоохоронці затримали по гарячих слідах.

Найбільше від вогню постраждали дружина військового Дарина і його маленька дитина Тая - зараз за їх життя борються медики.

"У неї (жінки воїна) опіки на площі 44% поверхні тіла. Головним чином, поверхневі. Також у неї є опік верхніх дихальних шляхів. Вона надихалася кіптяви. Стан її розцінюється як важкий", - повідомив в.о. завідувача опікового відділення обласної лікарні Віктор Ярошенко.

Скріншот з YouTube

5-річна Тая відчуває себе вже добре, але перебуває під наглядом лікарів.

"Стан дитини важкий, опіки обличчя, опіки верхніх та нижніх дихальних шляхів. Вже виконано дві санаційні бронхоскопії і дитина потребує лікування", - пояснила лікар-хірург Кіровоградської обласної дитячої лікарні Ганна Біла.

Лікування мами і дочки буде тривалим і дорогим, тому сім'я звертається за підтримкою до небайдужих українців.

Скріншот з YouTube

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Хрещена дитини Вечерко Наталія 095 339 18 30

Раніше повідомлялося, що а Закарпаття 11-річна дівчинка витягла через вікно палаючого будинку молодших братів і сестру, а також допомогла паралізованому родичу.

Також стало відомо, що на пожежах в Україні за тиждень, з 26 листопада по 2 грудня 2018 року, загинули 70 осіб.

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Відео РБК-Україна