Поджог дома бойца АТО: медики борются за жизнь жены и дочери воина

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В Кировоградской области в селе Михайловка Александровского района полиция задержала злоумышленника, который бросил коктейль Молотова в дом военного, участника АТО, Николая Полторока. Спасая ребенка из огня, мать получила сильные ожоги. Об этом сообщает ТСН.

Как стало известно, вор топором прорубил металлопластиковое окно, а затем бросил внутрь дома бутылку с зажигательной смесью. Домашняя утварь вспыхнула за считанные секунды. Огонь уничтожил практически все имущество молодой семьи, в том числе и флаг с подписями боевых побратимов мужчины.

Напавшего на дом военного правоохранители задержали по горячим следам.

Больше всего от огня пострадали жена военного Дарья и его маленький ребенок Тая - сейчас за их жизни борются медики.

"У нее (жены воина) ожоги на площади 44% поверхности тела. Главным образом, поверхностные. Также у нее есть ожог верхних дыхательных путей. Она надышалась копотью. Состояние ее расценивается как тяжелое", - сообщил и.о. заведующего ожогового отделения областной больницы Виктор Ярошенко.

Скриншот с YouTube

5-летняя Тая чувствует себя уже хорошо, но находится под наблюдением врачей.

"Состояние ребенка тяжелое, ожоги лица, ожоги верхних и нижних дыхательных путей. Уже выполнено две санационные бронхоскопии и ребенок нуждается в лечения", - пояснила врач-хирург Кировоградской областной детской больницы Анна Белая.

Лечение мамы и дочери будет длительным и дорогим, поэтому семья обращается за поддержкой к неравнодушным украинцам.

Скриншот с YouTube

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка– 5168 7427 0587 3176. Получатель Пивторак Николай Юрьевич

Крестная ребенка Вечерко Наталья 095 339 18 30

Ранее сообщалось, что а Закарпатье 11-летняя девочка вытащила через окно горящего дома младших братьев и сестру, а также помогла парализованному родственнику.

Также стало известно, что на пожарах в Украине за неделю, с 26 ноября по 2 декабря 2018 года, погибли 70 человек.

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