Украинцам рассказали о девочке-героине, спасшей из огня четверых детей

На Закарпатье 11-летняя девочка вытянула через окно горящего дома младших братьев и сестру, а также помогла парализованному родственнику. Случай произошел ночью, когда матери не было дома. Подробности инцидента передает Сегодня.

"Тут комната, там был коридор, тут стояло у меня два стула, тумбочка, шкаф. Все, больше нет ничего", – рассказала хозяйка сгоревшего дома. По словам женщины, дома ее не было потому, что она повезла самого младшего сына в больницу, и оставила дом на попечение 11-летней Софийки.

Посреди ночи внезапно загорелся коридор, и за считанные минуты огонь перекинулся на комнату, где спали дети и парализованный родственник. София проснулась от запаха дыма. Девочка видела, что к дверям доступ перекрыт огнем, поэтому решила спасаться через окно.

"Я брала детей, тут садилась, опускалась вниз, и так я их носила", – показала она. По словам девочки, первым во двор она вынесла полуторагодовалого Степана, за ним – двухлетнюю Маричку, а следом – пятилетнего Мишу и шестилетнего Ивана. О себе в это время даже не думала, поскольку переживала за близких.

Скриншот видео: (YouTube/Сегодня)

Когда малыши оказались в безопасности, София позвала на помощь соседей и те вынесли из дому ее парализованного дядю. Сейчас он находится в больнице с ожогами. К слову, на братьях и сестрах Софии нет ни царапины.

Спасатели предположили, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с печным отоплением. А девочку за геройский поступок в ГСЧС наградили грамотой и мобильным телефоном.

Между тем, жить многодетной семье сейчас негде. На какое-то время их поселила у себя родственница: два десятка людей с детьми теснятся на неполных 20 квадратных метрах. Погорельцы надеются на помощь неравнодушных людей.

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Видео РБК-Украина