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Українцям розповіли про дівчину-героїню, що врятувала від вогню чотирьох дітей

STYLERЖиття    04.12.2018 - 13:15

На Закарпатті 11-річна дівчинка витягла через вікно палаючого будинку молодших братів і сестру, а також допомогла паралізованому родичу. Ситуація сталася вночі, коли матері вдома не було. Подробиці інциденту передає Сьогодні.

"Тут кімната, там був коридор, тут стояло у мене два стільці, тумбочка, шафа. Все, більше нічого немає", – розповіла господиня згорілого будинку. За словами жінки, її не було вдома тому, що вона повезла наймолодшого сина в лікарню, і залишила будинок на піклування 11-річної Софійки.

Українцям розповіли про дівчину-героїню, що врятувала від вогню чотирьох дітей

Посеред ночі раптово загорівся коридор, і за лічені хвилини вогонь перекинувся на кімнату, де спали діти і паралізований родич. Софія прокинулася від запаху диму. Дівчинка бачила, що до дверей доступ перекритий вогнем, тому вирішила рятуватися через вікно.

"Я брала дітей, тут сідала, опускалася вниз, і я їх носила", – показала вона. За словами дівчинки, першим у двір вона винесла півторарічного Степана, за ним – дворічну Марічку, а слідом – п'ятирічного Мішу та шестирічного Івана. Про себе в цей час навіть не думала, оскільки переживала за близьких.

Українцям розповіли про дівчину-героїню, що врятувала від вогню чотирьох дітейСкріншот відео: YouTube/Сьогодні)

Коли малюки опинилися в безпеці, Софія покликала на допомогу сусідів і ті винесли з будинку її паралізованого дядька. Зараз він знаходиться в лікарні з опіками. До речі, на братах і сестрах Софії немає ні подряпини.

Рятувальники припустили, що пожежа сталася через необережне поводження з пічним опаленням. А дівчинку за геройський вчинок в ДСНС нагородили грамотою та мобільним телефоном.

Між тим, жити багатодітній родині зараз ніде. На якийсь час їх поселила у себе родичка: два десятки людей з дітьми тісняться на неповних 20 квадратних метрах. Погорільці сподіваються на допомогу небайдужих людей.

Нагадаємо, що в Київській області тренер врятувала команду за секунду до катастрофи. Карина Шваєцька дивується, що її вчинок називають подвигом. Вона першою почула тріск даху і побачила, що зі стелі падають вентиляційні труби.

Раніше повідомлялося, що у Португалії через зсуву в кар'єр обрушилася автодорога разом з машинами. Також з висоти 50 метрів впав екскаватор. Людей накрило тоннами бруду і води.

Також 1 грудня в Києві на Печерську загорілася квартира в дев'ятиповерховому житловому будинку. Пожежа сталася на бульварі Лесі Українки.

Відео РБК-Україна

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