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Погром на харківському цвинтарі: стало відомо чи був тверезий священик

STYLERПодії    05.11.2018 - 15:39
Священик проїхався по могилах українців в Харкові (кадр з відео: YouTube/Місто Х)
Священик проїхався по могилах українців в Харкові (кадр з відео: YouTube/Місто Х)

Священик УПЦ МП Михайло Люшуков, який влаштував погром могил на цвинтарі, був тверезий

З'ясувалося, що священик Української православної церкви Московського патріархату, який влаштував погром могил на цвинтарі, був тверезий.

Як передає depo.ua, у відділі комунікації ГУ НС України в Харківській області повідомили, що у Михайла Люшукова "відсутні ознаки алкогольного сп'яніння".

Нагадаємо, в Харкові священик храму Священномученика Олександра (УПЦ МП) Михайло Люшуко втратив керування над автомобілем і влаштував погром на кладовищі.Священик на позашляховику Toyota RAV4 проїхався відразу по кількох могилах. Після чоловік вийшов, розвів руками і пояснив, що розгубився. Пізніше, Михайло Люшуко озвучив свою версію події.

Погром на харківському цвинтарі: стало відомо чи був тверезий священик

Михайло Люшуко (кадр з відео: Youtube/Саша Книголюбова)

Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

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