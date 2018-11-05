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Погром на харьковском кладбище: стало известно был ли трезв священник

STYLERПроисшествия    05.11.2018 - 15:39
Священник проехался по могилам украинцев в Харькове (кадр из видео: YouTube/Город Х)
Священник проехался по могилам украинцев в Харькове (кадр из видео: YouTube/Город Х)

Священник УПЦ МП Михаил Люшуков, который устроил погром могил на кладбище, был трезв

Выяснилось, что священник Украинской православной церкви Московского патриархата, который устроил погром могил на кладбище, был трезв.

Как передает depo.ua, в отделе коммуникации ГУ ЧС Украины в Харьковской области сообщили, что у Михаила Люшукова "отсутствуют признаки алкогольного опьянения".

Напомним, в Харькове священник храма Священномученика Александра (УПЦ МП) Михаил Люшуко потерял управление над автомобилем и устроил погром на кладбище.Священник на внедорожнике Toyota RAV4 проехался сразу по нескольким могилах. После происшествия мужчина вышел, развел руками и пояснил, что растерялся. Позже, Михаил Люшуко озвучил свою версию произошедшего.

Погром на харьковском кладбище: стало известно был ли трезв священник

Михаил Люшуко (кадр из видео: Youtube/Саша Книголюбова)

Начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

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