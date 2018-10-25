Схоже на бомбу: в ресторані голлівудської зірки знайшли підозрілий пакет

Колаж (РБК-Україна)

Зараз на місці виявлення пакета працюють поліцейські

В ресторан відомого голлівудського актора Роберта де Ніро "Tribeca Grill", в Нью-Йорку, принесли підозрілий пакет, в якому, як підозрюють, може знаходитися бомба. Як повідомляє видання "NBC NY" у своєму Twitter-акаунті, на місці події працює поліція.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/NBCNewYork)

Такі підозри були викликані не випадково: напередодні підозрілі посилки були відправлені впливовим особам, які належать до Демократичної партії США. Так, американськими держслужбам вдалося перехопити посилки адресовані екс-держсекретаря США Хілларі Клінтон і колишньому президенту США Бараку Обамі.

У той же час деякі посилки перехопити не вдалося, і вони були доставлені в: будинок Джорджа Сороса, відомого інвестора і мільярдера, який спонсорує Демократичну партію; будівля американського телеканалу CNN і навіть в Білий Дім.

Роберт де Ніро не став винятком, адже він відкрито критикує політику нинішнього президента США. А в червні навіть послав Дональда Трампа на церемонії вручення премії "Tony".

Нагадаємо, у будинки мільярдера Сороса в США знайшли бомбу.

Також повідомлялося, що в речах Рослякова, який влаштував бійню в Керчі, знайшли важливий речовий доказ.

Раніше стало відомо, що в Лондонській Темзі виявили бомбу часів Другої світової

Відео: РБК-Україна