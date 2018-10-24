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Взрыв в Керчи: в вещах Рослякова нашли важный вещдок

STYLERПроисшествия    24.10.2018 - 23:23
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Эта находка поставила под сомнение тот факт, что Росляков мог сам собрать бомбу

Следователи обнаружили важный вещдок в личных вещах Владислава Рослякова, который устроил массовую расправу в керченском Политехе 17 октября на территории оккупированного Крыма. Правоохранители нашли флешку среди вещей студента. Об этом сообщает OBOZREVATEL, со ссылкой на информацию из росСМИ.

"На флешке - не конструкции взрывных устройств, а книги по химии и пиротехнике. Практически все скачаны из открытых источников", — отметил правоохранитель в сообщении российского издания .

Следователь поставил под сомнение возможность собрать по этим книгам бомбу самостоятельно

"Но ведь как-то он собрал", — подчеркнул мужчина.

Напомним, эксперт указал на очередные нестыковки в расследовании теракта в Политехе. Военный эксперт Олег Жданов полагает, что керченский стрелок Влад Росляков, возможно, действовал не один. Кроме того, при детальном изучении фото, эксперт отметил, что тело студента перемещали, что может опровергать версию о его самоубийстве.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что стало известно о здоровье пострадавших в Керчи студентов.

Видео: РБК-Украина

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