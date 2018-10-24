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Вибух у Керчі: у речах Рослякова знайшли важливий речовий доказ

STYLERПодії    24.10.2018 - 23:23
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Ця знахідка поставила під сумнів той факт, що Росляков міг сам зібрати бомбу

Слідчі виявили важливий речовий доказ в особистих речах Владислава Рослякова, який влаштував масову розправу в керченській Політесі 17 жовтня на території окупованого Криму. Правоохоронці знайшли флешку серед речей студента. Про це повідомляє OBOZREVATEL, з посиланням на інформацію з росЗМI.

"На флешці - не конструкції вибухових пристроїв, а книги з хімії і піротехніці. Практично всі викачані з відкритих джерел", — зазначив правоохоронець у повідомленні російського видання .

Слідчий поставив під сумнів можливість зібрати по цим книгам бомбу самостійно

"Але ж якось він зібрав", — підкреслив чоловік.

Нагадаємо, експерт вказав на чергові нестиковки в розслідуванні теракту в Політесі. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що керченський стрілок Влад Росляков, можливо, діяв не один. Крім того, при детальному вивченні фото, експерт зазначив, що тіло студента переміщали, що може спростовувати версію про його самогубство.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо про здоров'я постраждалих у Керчі студентів.

Відео: РБК-Україна

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