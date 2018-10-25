ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Похоже на бомбу: в ресторане голливудской звезды нашли подозрительный пакет

STYLERПроисшествия    25.10.2018 - 17:55
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Сейчас на месте обнаружения пакета работают полицейские

В ресторан известного голливудского актера Роберта де Ниро "Tribeca Grill", в Нью-Йорке, принесли подозрительный пакет, в котором, как подозревают, может находиться бомба. Как сообщает издание "NBC NY" в своем Twitter-аккаунте, на месте событий работает полиция.

Похоже на бомбу: в ресторане голливудской звезды нашли подозрительный пакет

Скриншот поста аккаунта (twitter.com/NBCNewYork)

Такие подозрения были вызваны не случайно: накануне подозрительные посылки были отправлены влиятельным персонам, которые относятся к Демократической партии США. Так, американскими госслужбам удалось перехватить посылки адресованные экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему президенту США Бараку Обаме.

В то же время некоторые посылки перехватить не удалось, и они были доставлены в: дом Джорджа Сороса, известного инвестора и миллиардера, который спонсирует Демократическую партию; здание американского телеканала "CNN" и даже в Белый Дом.

Роберт де Ниро не стал исключением, ведь он открыто критикует политику нынешнего президента США. А в июне даже послал Дональда Трампа на церемонии вручения премии "Tony".

Напомним, у дома миллиардера Сороса в США нашли бомбу.

Также сообщалось, что в вещах Рослякова, который устроил бойню в Керчи, нашли важный вещдок.

Ранее стало известно, что в Лондонской Темзе обнаружили бомбы времен Второй мировой

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Голливудбомбаактерресторан
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь