Похоже на бомбу: в ресторане голливудской звезды нашли подозрительный пакет

Коллаж (РБК-Украина)

Сейчас на месте обнаружения пакета работают полицейские

В ресторан известного голливудского актера Роберта де Ниро "Tribeca Grill", в Нью-Йорке, принесли подозрительный пакет, в котором, как подозревают, может находиться бомба. Как сообщает издание "NBC NY" в своем Twitter-аккаунте, на месте событий работает полиция.

Скриншот поста аккаунта (twitter.com/NBCNewYork)

Такие подозрения были вызваны не случайно: накануне подозрительные посылки были отправлены влиятельным персонам, которые относятся к Демократической партии США. Так, американскими госслужбам удалось перехватить посылки адресованные экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему президенту США Бараку Обаме.

В то же время некоторые посылки перехватить не удалось, и они были доставлены в: дом Джорджа Сороса, известного инвестора и миллиардера, который спонсирует Демократическую партию; здание американского телеканала "CNN" и даже в Белый Дом.

Роберт де Ниро не стал исключением, ведь он открыто критикует политику нынешнего президента США. А в июне даже послал Дональда Трампа на церемонии вручения премии "Tony".

Напомним, у дома миллиардера Сороса в США нашли бомбу.

Также сообщалось, что в вещах Рослякова, который устроил бойню в Керчи, нашли важный вещдок.

Ранее стало известно, что в Лондонской Темзе обнаружили бомбы времен Второй мировой

Видео: РБК-Украина