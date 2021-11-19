У Полтаві через викрадення та зґвалтування дівчини мешканці вийшли під прокуратуру з протестом (відео)

Також у мережі опублікували відео сьогоднішніх подій біля Полтавської окружної прокуратури.

Протестувальники стверджують, що 14 листопада біля "Конкорда" двоє чоловіків силою заштовхали 20-річну дівчину в машину, відвезли в невідомому напрямку, а врешті-решт зґвалтували. Знущання тривали три дні.

У Полтаві під прокуратурою зібралися городяни через справу про зґвалтування 20-річної дівчини (фото: скріншот)

Жертва ґвалтівників повернулася додому з синцями і подряпинами, і розповіла батькам, що її ґвалтували в лісі та на фермі.

"Батьки дівчини написали заяву в поліцію і вказали ім'я нападників. За їхніми словами поліція не хоче проводити розслідування, бо батьки ґвалтівника підкупили слідчих. Тому люди вишили на протест під прокуратуру", - йдеться в публікації.

Полтавці вимагають належного розслідування справи про викрадення та зґвалтування дівчини (фото: скріншот)

Як зазначає "Кременчук оперативний", батько постраждалої дівчини за описом зрозумів, ким був один з викрадачів - нібито цей хлопець колись жив з його дочкою в одному селі.

Як передали сьогодні в прес-службі поліції Полтавської області, повідомлення про зникнення доньки надійшло правоохоронцям 14 Листопада від її батька, і спочатку відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Коли ж 17 листопада поліція отримала інформацію про повернення дівчини до Полтави, з нею спілкувався слідчий, якому постраждала і розповіла про своє викрадення та зґвалтування.

Справу перекваліфікували, розпочавши провадження за двома статтями КК: ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 152 (зґвалтування). Санкція статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

"Зараз в рамках відкритих кримінальних проваджень тривають оперативно-розшукові та слідчі дії. Розслідування перебуває на особистому контролі керівництва Головного управління поліції Полтавщини", - додали правоохоронці.

Відео: у Полтаві після викрадення та зґвалтування дівчини люди вийшли під прокуратуру