В Полтаве из-за похищения и изнасилования девушки жители вышли под прокуратуру с протестом (видео)

Также в сети опубликовали видео сегодняшних событий возле Полтавской окружной прокуратуры.

Протестующие утверждают, что 14 ноября около "Конкорда" двое мужчин силой затолкали 20-летнюю девушку в машину, увезли в неизвестном направлении, а в конце концов изнасиловали. Измывательства продолжались три дня.

В Полтаве под прокуратурой собрались горожане из-за дела об изнасиловании 20-летней девушки (фото: скриншот)

Жертва насильников вернулась домой с синяками и царапинами, и рассказала родителям, что ее насиловали в лесу и на ферме.

"Родители девушки написали заявление в полицию и указали имя нападающих. По их словам полиция не хочет проводить расследование, потому что родители насильника подкупили следователей. Потому люди вышили на протест под прокуратуру", - говорится в публикации.

Полтавчане требуют надлежащего расследования дела о похищении и изнасиловании девушки (фото: скриншот)

Как отмечает "Кременчуг оперативный", отец пострадавшей девушки по описанию понял, кем был один из похитителей - якобы этот парень когда-то жил с его дочерью в одной деревне.

Как передали сегодня в пресс-службе полиции Полтавской области, сообщение об исчезновении дочери поступило правоохранителям 14 ноября от ее отца, и сначала сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса.

Когда же 17 ноября полиция получила информацию о возвращении девушки в Полтаву, с ней общался следователь, которому пострадавшая и рассказала о своем похищении и изнасиловании.

Дело переквалифицировали, начав производство по двум статьям УК: ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 152 (Изнасилование). Санкция статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

"Сейчас в рамках открытых уголовных производств продолжаются оперативно-розыскные и следственные действия. Расследование находится на личном контроле руководства Главного управления полиции Полтавщины", - добавили правоохранители.

Видео: в Полтаве после похищения и изнасилования девушки люди вышли под прокуратуру