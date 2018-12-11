"Свиня вибігла, не хрюкнувши": пропагандистів РФ прогнали з форуму в Литві

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На "Форумі вільної Росії" у Вільнюсі виявилися журналісти телеканалу "Россия-1" і порталу "Известия"

Представників російських пропагандистських ЗМІ з шумом виставили із "Форуму вільної Росії", який проходив в столиці Литви. Про це повідомляє місцеве видання DELFI.

Повідомляється, що першим про те, щоб пропагандисти покинули форум, заявив головний редактор кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв. Його також підтримав громадський активіст Ерфан Кудусов.

"Валіть звідси! Геть звідси, ви окупанти. Ганьба! Слава Україні!" - кричали вони одному з представників російських ЗМІ.

Пізніше, хтось облив пропагандиста вином і сказав: "Ви в крові!".

Працівників "Известий" попросили покинути виставку у Вільнюсі З виставки Форуму вільної Росії у Вільнюсі вигнали працівників російських ЗМІ. Головний редактор крмыскотатарского телеканалу ATR Айдер Муждабаєв і громадський активіст Ерфан Кудусов зажадали від працівників "Известий" покинути зал. Опубліковано RU DELFI Понеділок, 10 грудня 2018 р.

Як російських пропагандистів виганяли з форуму (facebook.com/ru.DELFI.lt)

"Ми вказали пропаганд*нам Кремля на вихід. Свиня з "России-1" вибігла, не хрюкнувши. Поросята з "Известий" почали, як це часто буває, коли пропагандистів виставляють за двері, верещати про ввічливість і свободу слова", - коментує ситуацію Муждабаєв.

Підписники видання активно коментують інцидент.

"Хотят лі рускіє войни, спросілі ми у тішини. І вдруг отвєтіла она: гдє рускій - там всєгда война", - написав один юзер.

"Правильно, що вигнали. Росія - країна-агресор і підтримує терористичні організації. Їх гнати звідусіль треба. Де Москва - там кров", - зазначив інший користувач.

Скріншот коментарів

Раніше офіцер ЗСУ розповів, як російська пропаганда використовує акаунти українців.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України заблокувала діяльність громадської організації, яка пропагувала ідеї "русского мира" в Україні.

Нагадуємо, представники СБУ знайшли у священика УПЦ МП матеріали, що розпалюють релігійну ворожнечу.

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