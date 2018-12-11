"Свинья выбежала, не хрюкнув": пропагандистов РФ прогнали с форума в Литве

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На "Форуме свободной России" в Вильнюсе оказались журналисты телеканала "Россия-1" и портала "Известия"

Представителей российских пропагандистских СМИ с шумом выставили с "Форума свободной России", который проходил в столице Литвы. Об этом сообщает местное издание DELFI.

Сообщается, что первым о том, чтобы пропагандисты покинули форум, заявил главный редактор крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев. Его также поддержал общественный активист Эрфан Кудусов.

"Валите отсюда! Вон отсюда, вы оккупанты. Позор! Слава Украине!" - кричали они одному из представителей российских СМИ.

Позже, кто-то облил пропагандиста вином и сказал: "Вы в крови!".

Работников "Известий" попросили покинуть выставку в Вильнюсе С выставки Форума свободной России в Вильнюсе выгнали работников российских СМИ. Главный редактор крмыскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев и общественный активист Эрфан Кудусов потребовали от работников "Известий" покинуть зал. Опубліковано RU DELFI Понеділок, 10 грудня 2018 р.

Как российских пропагандистов выгоняли с форума (facebook.com/ru.DELFI.lt)

"Мы указали пропаганд*нам Кремля на выход. Свинья с "России-1" выбежала, не хрюкнув. Поросята с "Известий" начали, как это часто бывает, когда пропагандистов выставляют за дверь, визжать про вежливость и свободу слова", - комментирует ситуацию Муждабаев.

Подписчики издания активно комментируют инцидент.

"Хотят ли русские войны, спросили мы у тишины. И вдруг ответила она: где русский - там всегда война", - написал один юзер.

"Правильно, что выгнали. Россия - страна-агрессор и поддерживает террористические организации. Их гнать ото всюду надо. Где Москва - там кровь", - отметил другой пользователь.

Скриншот комментариев

Ранее офицер ВСУ рассказал, как российская пропаганда использует аккаунты украинцев.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала деятельность общественной организации, которая пропагандировала идеи "русского мира" в Украине.

Напоминаем, представители СБУ нашли у священника УПЦ МП материалы, разжигающие религиозную вражду.

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