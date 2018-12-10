Офицер ВСУ рассказал, как российская пропаганда использует украинские аккаунты в соцсетях

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Анатолий Штефан предупредил об опасности в социальных сетях

В российском сегменте социальных сетей идет активная купля-продажа аккаунтов украинцев, зарегистрированных в Facebook и Twitter. Об этом пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook.

Офицер сообщает, что больше всего пользуются спросом и приобретаются за хорошие деньги, страницы, зарегистрированные давно и уже имеющие много подписчиков.

"Ни для кого не секрет что информационная составляющая в гибридной войне играет одну из важнейших составляющих. Сотни фейков, вбросов, пропагандистских материалов, дезинформации, манипуляции, паника, хаос, бот-аккаунты, хейтеры и многое другое.

В сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" созданы сообщества в которых открыто предлагают украинцам приобрести их украинские аккаунты и сообщества, в основном в Facebook и Twitter. Требования очень простые, аккаунт реального человека, наличие определенного количества друзей и подписчиков (чем больше, тем больше цена за аккаунт), регистрация не менее года (чем больше, тем лучше), раскрученные сообщество где живые подписчики, а не боты. Вот так и появляются в ваших лентах пророссийские месседжи на фоне хороших патриотических аватарок", - пишет Анатолий Штефан на Facebook.

Скриншот с Facebook (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Именно аккаунты активно используют кремлевские пропагандисты для разгона по соцсетям "зрады" и фейковых сообщений. Для примера Анатолий Штефан приводит двух жителей Тернополя, которые создавали сообщества для голосований и проведения конкурсов.

"Двое граждан из Тернополя решили на этом заработать и пошли чуть дальше, создав еще сообщества с якобы помощью в голосованиях и конкурсах. В реальности оказывали платные услуги по накрутке российскими программами лайков, репостов и комментариев под любой темой заказчика. Именно эти сотни, или тысячи лайков и репостов вы можете наблюдать по информационным вбросам в сети", - отметил Анатолий Штефан..

Скриншот с Facebook (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины ведет работу по ликвидации организаций, занимающихся антиукраинской деятельностью.

Также стало известно, что Канада поддерживает борьбу Украины с российской пропагандой в период проведения выборов 2019 года.

Напоминаем, представители СБУ у священника Украинской православной церкви Московского патриархата обнаружили материалы, разжигающие религиозную вражду.

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