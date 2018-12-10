Офіцер ЗСУ розповів, як російська пропаганда використовує українські акаунти в соцмережах

Колаж РБК-Україна

Анатолій Штефан попередив про небезпеку в соціальних мережах

В російському сегменті соціальних мереж йде активна купівля-продаж акаунтів українців, зареєстрованих в Facebook і Twitter. Про це пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") на своїй сторінці в Facebook.

Офіцер повідомляє, що найбільше користуються попитом і купуються за хороші гроші, сторінки, зареєстровані давно і вже мають багато передплатників.

"Ні для кого не секрет що інформаційна складова в гібридній війні грає одну з найважливіших складових. Сотні фейків, вкидань, пропагандистських матеріалів, дезінформації, маніпуляції, паніка, хаос, бот-акаунти, хейтеры і багато іншого.

У мережі "ВКонтакте" і "Однокласники" створені спільноти в яких відкрито пропонують українцям придбати їх українські акаунти і спільноти, в основному в Facebook і Twitter. Вимоги дуже прості, аккаунт реальної людини, наявність певної кількості друзів і передплатників (чим більше, тим більше ціна за аккаунт), реєстрація не менше року (чим більше, тим краще), розкручені співтовариства, де живі передплатники, а не боти. Ось так і з'являються у ваших стрічках проросійські меседжі на тлі гарних патріотичних аватарок", - пише Анатолій Штефан на Facebook.

Скріншот з Facebook (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Саме акаунти активно використовують кремлівські пропагандисти для розгону соцмережами "зради" і фейкових повідомлень. Для прикладу Анатолій Штефан призводить двох мешканців Тернополя, які створювали співтовариства для голосувань і проведення конкурсів.

"Двоє громадян з Тернополя вирішили на цьому заробити і пішли трохи далі, створивши ще спільноти з начебто допомогою в голосуваннях і конкурсах. В реальності надавали платні послуги по накрутці російськими програмами лайків, репостов і коментарів під будь темою замовника. Саме ці сотні, або тисячі лайків і репостів ви можете спостерігати по інформаційним вбросам в мережі", - відмітив Анатолій Штефан.

Скріншот з Facebook (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України веде роботу по ліквідації організацій, які займаються антиукраїнською діяльністю.

Також стало відомо, що Канада підтримує боротьбу України з російською пропагандою в період проведення виборів 2019 року.

Нагадуємо, представники СБУ у священика Української православної церкви Московського патріархату виявили матеріали, розпалюють релігійну ворожнечу.

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