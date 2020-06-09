ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Постраждалий в ДТП з п'яним Михайлом Єфремовим помер у лікарні

STYLERПодії    09.06.2020 - 08:28
Постраждалий в ДТП з п'яним Михайлом Єфремовим помер у лікарні
ДТП з Михайлом Єфремовим (колаж: РБК-Україна)

Михайлу Єфремову загрожує серйозний тюремний термін

Постраждалий в ДТП з Михайлом Єфремовим увечері 8 червня помер у лікарні. 67-річний водій фургона Сергій Захаров отримав травми несумісні з життям - закриту черепно-мозкову травму та переломи ребер з обох сторін.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

У Москві Сергій Захаров, уродженець Рязані, працював водієм-кур'єром.

Єфремов в момент аварії перебував у сильному алкогольному сп'янінні. Але це не завадило йому везти ще двох пасажирів - актора Івана Стєбунова і його дружину Олену Власову. Втім, після страшної критики в мережі Стєбунов сказав, що приїхав з дружиною на місце аварії разом з актором Сергієм Гармашем, як тільки дізнався про ДТП. А в авто з Єфремовим його нібито не було.

Сам актор і пасажири отримали незначні забої.

Нагадаємо, що актор за кермом автомобіля Jeep Grand Cherokee перетнув подвійну суцільну в районі Смоленської площі в Москві, спровокувавши аварію. Автомобілі зіткнулися практично в лоб.

Постраждалий в ДТП з п'яним Михайлом Єфремовим помер у лікарні

Авто Єфремова і актор після ДТП (фото: Telegram-канал Baza)

Михайлу Єфремову загрожує серйозний тюремний термін. Ще до звісток про смерть потерпілого водія повідомлялося, що актор може сісти на 7 років. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення. Єфремова відпустили додому під підписку про невиїзд, але в момент цього рішення суду потерпілий був ще живий.

Зазначимо, що актора вже шість разів намагалися заарештувати за несплату штрафів.

За два роки (з 2018-го) Єфремов отримав 29 штрафів на суму 81 тисячу рублів. Більша частина - за несплату парковки.

Шість разів суд заводив на нього адміністративну справу і розглядав запобіжний захід. І кожен раз Єфремов міг сісти на 15 діб, але його лише знову штрафували.

Раніше ми писали, що у Києві на надшвидкості розбився "гонщик", після чого мережа рознесла систему автофіксації.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України ДТП
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся