Постраждалий в ДТП з п'яним Михайлом Єфремовим помер у лікарні

ДТП з Михайлом Єфремовим (колаж: РБК-Україна)

Михайлу Єфремову загрожує серйозний тюремний термін

Постраждалий в ДТП з Михайлом Єфремовим увечері 8 червня помер у лікарні. 67-річний водій фургона Сергій Захаров отримав травми несумісні з життям - закриту черепно-мозкову травму та переломи ребер з обох сторін.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

У Москві Сергій Захаров, уродженець Рязані, працював водієм-кур'єром.

Єфремов в момент аварії перебував у сильному алкогольному сп'янінні. Але це не завадило йому везти ще двох пасажирів - актора Івана Стєбунова і його дружину Олену Власову. Втім, після страшної критики в мережі Стєбунов сказав, що приїхав з дружиною на місце аварії разом з актором Сергієм Гармашем, як тільки дізнався про ДТП. А в авто з Єфремовим його нібито не було.

Сам актор і пасажири отримали незначні забої.

Нагадаємо, що актор за кермом автомобіля Jeep Grand Cherokee перетнув подвійну суцільну в районі Смоленської площі в Москві, спровокувавши аварію. Автомобілі зіткнулися практично в лоб.

Авто Єфремова і актор після ДТП (фото: Telegram-канал Baza)

Михайлу Єфремову загрожує серйозний тюремний термін. Ще до звісток про смерть потерпілого водія повідомлялося, що актор може сісти на 7 років. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення. Єфремова відпустили додому під підписку про невиїзд, але в момент цього рішення суду потерпілий був ще живий.

Зазначимо, що актора вже шість разів намагалися заарештувати за несплату штрафів.

За два роки (з 2018-го) Єфремов отримав 29 штрафів на суму 81 тисячу рублів. Більша частина - за несплату парковки.

Шість разів суд заводив на нього адміністративну справу і розглядав запобіжний захід. І кожен раз Єфремов міг сісти на 15 діб, але його лише знову штрафували.

Раніше ми писали, що у Києві на надшвидкості розбився "гонщик", після чого мережа рознесла систему автофіксації.

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Автор: Светлана Мащенко