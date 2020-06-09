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Пострадавший в ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым умер в больнице

STYLERПроисшествия    09.06.2020 - 08:27
Пострадавший в ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым умер в больнице
ДТП с Михаилом Ефремовым (коллаж: РБК-Украина)

Михаилу Ефремову грозит серьезный тюремный срок

Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым вечером 8 июня умер в больнице. 67-летний водитель фургона Сергей Захаров получил травмы несовместимые с жизнью - закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер с обеих сторон.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве Сергей Захаров, уроженец Рязани, работал водителем-курьером.

Ефремов в момент аварии находился в сильном алкогольном опьянении. Но это не помешало ему везти еще двоих пассажиров - актера Ивана Стебунова и его супругу Елену Власову.

Сам актер и пассажиры получили незначительные ушибы.

Напомним, что актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади в Москве, спровоцировав аварию. Автомобили столкнулись практически в лоб.

Пострадавший в ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым умер в больнице

Авто Ефремова и актер после ДТП (фото: Telegram-канал Baza)

Михаилу Ефремову грозит серьезный тюремный срок. Еще до известий про смерть пострадавшего водителя сообщалось, что актер может сесть на 7 лет. Теперь же ему грозит до 12 лет заключения. Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде, но в момент этого решения суда пострадавший был еще жив.

Отметим, что актера уже шесть раз пытались арестовать за неуплату штрафов.

За два года (с 2018-го) Ефремов получил 29 штрафов на сумму 81 тысячу рублей. Большая часть - за неуплату парковки.

Шесть раз Мировой суд заводил на него административное дело и рассматривал меру пресечения. И каждый раз Ефремов мог сесть на 15 суток, но его лишь снова штрафовали.

Ранее мы писали, что в Киеве на сверхскорости разбился "гонщик", после чего сеть разнесла систему автофиксации.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины ДТП
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