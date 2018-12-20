Пожежа в Києві: на СТО згорів охоронець у своїй сторожці (відео, фото)

У Києві на СТО по вулиці Хоткевича, 13 загорілася сторожка охоронця, який під час займання знаходився всередині, повідомляє Інформатор.

За словами працівників СТО, охоронець спав у стані алкогольного сп'яніння. Після того, як очевидці побачили пожежу, кинулися рятувати чоловіка.

Фото: kiev.informator.ua

Витягнути з пожежі 47-річного охоронця все-таки вдалося, але, на жаль, він був вже мертвий.

Фото: kiev.informator.ua

Невдовзі на місце події прибула пожежна служба і оперативно ліквідувала вогонь, який на той момент вже знищив сторожку і пошкодив задній бампер мікроавтобуса.

Фото: kiev.informator.ua

За попередніми даними, загоряння сталося через необережне поводження з піччю, яка була в сторожці охоронця.

Фото: kiev.informator.ua

Нагадаємо, що в Києві 19 грудня загорівся тролейбус з пасажирами. Інцидент стався на вулиці Олени Теліги.

Раніше повідомлялося про те, що у Тернополі під час пожежі загинув український актор і літератор Петро Ластівка.