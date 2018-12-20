Пожар в Киеве: на СТО сгорел охранник в своей сторожке (видео, фото)

В Киеве на СТО по улице Хоткевича, 13 загорелась сторожка охранника, который во время возгорания находился внутри, сообщает Информатор.

По словам работников СТО, охранник спал в состоянии алкогольного опьянения. После того, как очевидцы увидели пожар, мужчину бросились спасать.

Фото: kiev.informator.ua

Вытащить из пожара 47-летнего охранника все-таки удалось, но, к сожалению, он был уже мертв.

Фото: kiev.informator.ua

Вскоре на место происшествия прибыла пожарная служба и оперативно ликвидировала огонь, который к тому момент уже уничтожил сторожку и повредил задний бампер микроавтобуса.

Фото: kiev.informator.ua

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с печкой, которая была в сторожке охранника.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в Киеве 19 декабря загорелся троллейбус с пассажирами. Инцидент произошел на улице Елены Телиги.

Ранее сообщалось о том, что в Тернополе во время пожара погиб украинский актер и литератор Петр Ластивка.