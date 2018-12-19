В Киеве пылал троллейбус с пассажирами (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

В инциденте никто не пострадал, так как удалось быстро эвакуировать людей из общественного транспорта

В Киеве на улице Елены Телиги в среду, 19 декабря, загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" на странице в социальной сети Facebook.

Также опубликовано видео инцидента.

Как видно на ролике, возгорание произошло на крыше второго вагона транспорта, возле которого собрались люди, наблюдавшие за происшествием.

Пожар потушил мужчина, который взобрался на крышу троллейбуса, при помощи огнетушителя.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Отмечается, что в ЧП никто не пострадал, так как удалось быстро эвакуировать людей.

Причины возгарания в настоящее время не установлены.

Скрин: google.com/maps

"На Телиги горел троллейбус. К счастью довольно быстро удалось ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось ранее, 9 декабря в Харькове в троллейбусе с пассажирами во время движения произошло возгорание. В связи с инцидентом никто не пострадал.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве троллейбус внезапно вылетел с дороги на тротуар и врезался в бетонное ограждение.

Напомним, в октябре в Николаеве в общественном транспорте произошел инцидент - в троллейбусе подрались пассажиры.

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Видео: РБК-Украина