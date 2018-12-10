"Обожглись искрами": в Харькове загорелся троллейбус с пассажирами (видео)

В салон транспорта полетели искры, началось задымление
В Харькове в троллейбусе с пассажирами во время движения произошло возгорание. Видео инцидента опубликовано в группе "ХС - Харьков" на странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 9 декабря, на проспекте Юбилейном.
"Ехал в троллейбусе №24 на Барабашова, он загорелся полностью. Трех людей ударило током. Они обожглись искрами", - рассказал в ролике мужчина, очевидец происшествия.
В Харькове в троллейбусе №24 произошло возгорание (Фото: ХХ)
Как указывается в описании под видео, в салон транспорта полетели искры, началось задымление. Всех пассажиров высадили из троллейбуса.
Приехали пожарные.
В Харькове в троллейбусе №24 произошло возгорание (Фото: ХХ)
Как пишет местное издание kh.vgorode.ua со сылкой на пресс-службу Харьковского горсовета, загорелась крыша троллейбуса.
Видео: facebook.com/h.saltovka
В связи с происшествием никто не пострадал, пассажиры отделались испугом.
Ранее сообщалось, что 9 декабря в Киеве произошла авария с участием полицейской машины и троллейбуса.
Также мы писали о том, что недавно в Киеве троллейбус внезапно вылетел с дороги на тротуар и врезался в бетонное ограждение.
Напомним, в октябре в Николаеве в общественном транспорте произошел инцидент - в троллейбусе подрались пассажиры.
Видео: РБК-Украина