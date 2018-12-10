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"Обпеклися іскрами": у Харкові загорівся тролейбус із пасажирами (відео)

STYLERПодії    10.12.2018 - 12:41
"Обпеклися іскрами": у Харкові загорівся тролейбус із пасажирами (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

До салону транспорту полетіли іскри, почалося задимлення

У Харкові у тролейбусі із пасажирами під час руху сталося загоряння. Відео інциденту опубліковано у групі "ХС - Харків" на сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що інцидент стався ввечері в неділю, 9 грудня, на проспекті Ювілейному.

"Їхав у тролейбусі №24 до Барабашова, він загорівся повністю. Трьох людей вдарило струмом. Вони обпеклися іскрами", - розповів у ролику чоловік, очевидець події.

&quot;Обпеклися іскрами&quot;: у Харкові загорівся тролейбус із пасажирами (відео)

У Харкові в тролейбусі №24 відбувся спалах (Фото: ХХ)

Як вказується в описі під відео, до салон утранспорту полетіли іскри, почалося задимлення. Всіх пасажирів висадили з тролейбуса.

Приїхали пожежники.

&quot;Обпеклися іскрами&quot;: у Харкові загорівся тролейбус із пасажирами (відео)

У Харкові в тролейбусі №24 відбувся спалах (Фото: ХХ)

Як пише місцеве видання kh.vgorode.ua із посиланням на прес-службу Харківської міськради, загорівся дах тролейбуса.

Відео: facebook.com/h.saltovka

У зв'язку з подією ніхто не постраждав, пасажири відбулися переляком.

Раніше повідомлялося, що 9 грудня в Києві сталася аварія за участю поліцейської машини і тролейбуси.

Також ми писали про те, що нещодавно в Києві тролейбус раптово вилетів з дороги на тротуар і врізався у бетонну огорожу.

Нагадаємо, в жовтні в Миколаєві в громадському транспорті стався інцидент - у тролейбусі побилися пасажири.

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