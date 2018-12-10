"Обпеклися іскрами": у Харкові загорівся тролейбус із пасажирами (відео)

До салону транспорту полетіли іскри, почалося задимлення
У Харкові у тролейбусі із пасажирами під час руху сталося загоряння. Відео інциденту опубліковано у групі "ХС - Харків" на сторінці в соцмережі Facebook.
Зазначається, що інцидент стався ввечері в неділю, 9 грудня, на проспекті Ювілейному.
"Їхав у тролейбусі №24 до Барабашова, він загорівся повністю. Трьох людей вдарило струмом. Вони обпеклися іскрами", - розповів у ролику чоловік, очевидець події.
У Харкові в тролейбусі №24 відбувся спалах (Фото: ХХ)
Як вказується в описі під відео, до салон утранспорту полетіли іскри, почалося задимлення. Всіх пасажирів висадили з тролейбуса.
Приїхали пожежники.
У Харкові в тролейбусі №24 відбувся спалах (Фото: ХХ)
Як пише місцеве видання kh.vgorode.ua із посиланням на прес-службу Харківської міськради, загорівся дах тролейбуса.
Відео: facebook.com/h.saltovka
У зв'язку з подією ніхто не постраждав, пасажири відбулися переляком.
Раніше повідомлялося, що 9 грудня в Києві сталася аварія за участю поліцейської машини і тролейбуси.
Також ми писали про те, що нещодавно в Києві тролейбус раптово вилетів з дороги на тротуар і врізався у бетонну огорожу.
Нагадаємо, в жовтні в Миколаєві в громадському транспорті стався інцидент - у тролейбусі побилися пасажири.
Відео: РБК-Україна