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Полицейский "беспредел": в Киеве патрульные протаранили троллейбус

STYLERЖизнь    09.12.2018 - 18:53

9 декабря в столице Украины произошла авария с участием полицейской машины и троллейбуса.ДТП произошло рано утром. К счастью, в общественном транспорте не было людей, так как троллейбус направлялся в депо. Работники полиции тоже не пострадали.

Полицейское авто въехало прямо в заднюю часть транспортного средства. Машину "копов" значительно помяло, передают в сюжете "Эспрессо.ТВ".

По предварительным данным, причиной аварии стало небезопасное соблюдение дистанции.

Полицейский &quot;беспредел&quot;: в Киеве патрульные протаранили троллейбусПолицейское авто после ДТП (Скриншот с YouTube)

Отметим, что это не первое ДТП с участием полицейской машины, которое произошло 9 декабря.

Так, например, в одном из районов Киева машина патрульной полиции влетела в кафетерий, разгромив при этом забор "летней" площадки". 

Также в ночь на 9 декабря в Дарницком районе Киева произошла авария с участием двух полицейских патрульных машин.

 

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