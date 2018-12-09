Полицейский "беспредел": в Киеве патрульные протаранили троллейбус

9 декабря в столице Украины произошла авария с участием полицейской машины и троллейбуса.ДТП произошло рано утром. К счастью, в общественном транспорте не было людей, так как троллейбус направлялся в депо. Работники полиции тоже не пострадали.

Полицейское авто въехало прямо в заднюю часть транспортного средства. Машину "копов" значительно помяло, передают в сюжете "Эспрессо.ТВ".

По предварительным данным, причиной аварии стало небезопасное соблюдение дистанции.

Полицейское авто после ДТП (Скриншот с YouTube)

Отметим, что это не первое ДТП с участием полицейской машины, которое произошло 9 декабря.

Так, например, в одном из районов Киева машина патрульной полиции влетела в кафетерий, разгромив при этом забор "летней" площадки".

Также в ночь на 9 декабря в Дарницком районе Киева произошла авария с участием двух полицейских патрульных машин.