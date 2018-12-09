Поліцейське "свавілля": у Києві патрульні протаранили тролейбус

9 грудня в столиці України відбулася аварія за участю поліцейської машини і тролейбуса. ДТП сталося рано вранці. На щастя, в громадському транспорті не було людей, через те, що тролейбус прямував у депо. Працівники поліції теж не постраждали.

Поліцейське авто в'їхало прямо в задню частину транспортного засобу. Машину "копів" значно пом'яло, передають в сюжеті "Еспресо.ТБ".

За попередніми даними, причиною аварії стало небезпечне дотримання дистанції.

Поліцейське авто після ДТП (Скріншот з YouTube)

Зазначимо, що це не перше ДТП за участю поліцейської машини, яке відбулося 9 грудня.

Так, наприклад, в одному з районів Києва машина патрульної поліції влетіла в кафетерій, розгромивши при цьому паркан "літньої" майданчики".

Також в ніч на 9 грудня в Дарницькому районі Києва сталася аварія з участю двох поліцейських патрульних машин.