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У Києві горів тролейбус з пасажирами (відео)

STYLERПодії    19.12.2018 - 18:27
У Києві горів тролейбус з пасажирами (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

У інциденті ніхто не постраждав, оскільки вдалося швидко евакуювати людей з громадського транспорту

У Києві на вулиці Олени Теліги у середу, 19 грудня, загорівся тролейбус із пасажирами. Про це повідомляє ресурс "Київ Оперативний" на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Також опубліковано відео інциденту.

Як видно на ролику, займання сталося на даху другого вагона транспорту, біля якого зібралися люди, які спостерігали за подією.

Пожежу загасив чоловік, який виліз на дах тролейбуса, за допомогою вогнегасника.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

Зазначається, що у НП ніхто не постраждав, оскільки вдалося швидко евакуювати людей.

Причини спалаху в даний час не встановлені.

У Києві горів тролейбус з пасажирами (відео)

У Києві горів тролейбус з пасажирами (відео)Скрін: google.com/maps

"На Теліги горів тролейбус. На щастя досить швидко вдалося ліквідувати загоряння. Обійшлося без постраждалих. Причини пожежі встановлюються", - йдеться у публікації.

У Києві горів тролейбус з пасажирами (відео)У Києві горів тролейбус з пасажирами (відео)

У Києві горів тролейбус з пасажирами (відео)У Києві горів тролейбус з пасажирами (відео)

Скрін: facebook.com/KyivOperativ

Як повідомлялося раніше, 9 грудня в Харкові у тролейбусі з пасажирами під час руху сталося загоряння. У зв'язку з інцидентом ніхто не постраждав.

Також ми писали про те, що нещодавно в Києві тролейбус раптово вилетів з дороги на тротуар і врізався в бетонну огорожу.

Нагадаємо, в жовтні в Миколаєві у громадському транспорті стався інцидент - в тролейбусі побилися пасажири.

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