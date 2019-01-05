"Прийдуть радянські кенты": у Києві п'яний водій влаштував цирк" "копам" (відео)

5 січня в Києві патрульні затримали чоловіка, який порушив правила дорожнього руху, будучи в нетверезому стані. Цікаво, що порушник їхав з риболовлі і погрожував поліцейським, що за ним приїдуть його "радянські кенты". Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

На місці ДТП чоловік на автомобілі Suzuki "влаштував цирк", не хотів пред'являти документи, закрив машину і намагався втекти. Як з'ясувалося, п'яного порушника звуть Сергій Анатолевич, він 1975 року народження, його дратувало, що навколо "одна бандерівщина". Поліцейські зупинили його за те, що в темний час доби їхав з вимкненими фарами.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOper

ativ)

Фото: П'яний водій Suzuki (facebook.com/KyivOperativ)

Як раніше ми писали, що в київській лікарні помер пішохід, якого збив п'яний водій Maserati.