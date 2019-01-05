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"Придут советские кенты": в Киеве пьяный водитель "устроил цирк" "копам" (видео)

STYLERПроисшествия    05.01.2019 - 20:55

5 января в Киеве патрульные задержали мужчину, который нарушил правила дорожного движения, будучи в нетрезвом состоянии. Интересно, что нарушитель ехал с рыбалки и угрожал полицейским, что за ним приедут его "советские кенты". Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На месте ДТП мужчина на автомобиле Suzuki "устроил цирк", не хотел предъявлять документы, закрыл машину и пытался сбежать. Как выяснилось, пьяного нарушителя зовут Сергей Анатолевич, он 1975 года рождения, его бесило, что вокруг "одна бандеровщина". Полицейские остановили его за то, что в темное время суток ехал с выключенными фарами.

&quot;Придут советские кенты&quot;: в Киеве пьяный водитель &quot;устроил цирк&quot; &quot;копам&quot; (видео)Скриншот поста (facebook.com/KyivOper
ativ)

&quot;Придут советские кенты&quot;: в Киеве пьяный водитель &quot;устроил цирк&quot; &quot;копам&quot; (видео)&quot;Придут советские кенты&quot;: в Киеве пьяный водитель &quot;устроил цирк&quot; &quot;копам&quot; (видео)Фото: Пьяный водитель на Suzuki (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее мы писали, в киевской больнице умер пешеход, которого сбил пьяный водитель Maserati.

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