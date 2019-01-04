В киевской больнице умер пешеход, которого сбил пьяный водитель Maserati

Видео: kiev.informator.ua

Мужчина умер через три дня после того, как его сбил пьяный водитель "Maserati Levante" на переходе в Дарницком районе Киева. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Водитель "Maserati Levante", управляя авто "подшофе", ехал по улице Тростянецкой в сторону ул. Вербицкого в третьей полосе. Когда он подъехал к пешеходному переходу, то не обратил внимания, что водители авто на первой и второй полосе остановились, чтобы пропустить пешехода.

Фото: kiev.informator.ua

В результате пьяный водитель сбил 36-летнего пешехода. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь, и 2 января он скончался.

Фото: kiev.informator.ua

Водителю Maserati объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Фото: kiev.informator.ua

В данное время решается вопрос об избрании ему меры наказания. При этом продолжается досудебное расследование.

Фото: kiev.informator.ua

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