ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В киевской больнице умер пешеход, которого сбил пьяный водитель Maserati

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 10:51

Видео: kiev.informator.ua

Мужчина умер через три дня после того, как его сбил пьяный водитель "Maserati Levante" на переходе в Дарницком районе Киева. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Водитель "Maserati Levante", управляя авто "подшофе", ехал по улице Тростянецкой в сторону ул. Вербицкого в третьей полосе. Когда он подъехал к пешеходному переходу, то не обратил внимания, что водители авто на первой и второй полосе остановились, чтобы пропустить пешехода.

В киевской больнице умер пешеход, которого сбил пьяный водитель Maserati

Фото: kiev.informator.ua

В результате пьяный водитель сбил 36-летнего пешехода. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь, и 2 января он скончался.

В киевской больнице умер пешеход, которого сбил пьяный водитель Maserati

Фото: kiev.informator.ua

Водителю Maserati объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

В киевской больнице умер пешеход, которого сбил пьяный водитель Maserati

Фото: kiev.informator.ua

В данное время решается вопрос об избрании ему меры наказания. При этом продолжается досудебное расследование.

В киевской больнице умер пешеход, которого сбил пьяный водитель Maserati

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что появились детали страшного ДТП с велосипедистом на Волыни, которому в результате аварии оторвало голову.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье произошла жуткая авария с младенцем.

В Карпатах автобус с людьми вылетел с дороги (фото) В Житомирской области трое детей пострадали в ДТП (фото)
Новости Украины ДТПавария
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь