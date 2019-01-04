У київській лікарні помер пішохід, якого збив п'яний водій Maserati

Відео: kiev.informator.ua

Чоловік помер через три дні після того, як його збив п'яний водій "Maserati Levante" на переході в Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє прокуратура Києва.

Водій "Maserati Levante", керуючи авто напідпитку, їхав по вулиці Тростянецькій у бік вул. Вербицького в третій смузі. Коли він під'їхав до пішохідного переходу, але не звернув уваги, що водії авто на першій і другій смузі зупинилися, щоб пропустити пішохода.

Фото: kiev.informator.ua

В результаті п'яний водій збив 36-річного пішохода. Чоловік з важкими травмами був доставлений в лікарню, але лікарі не змогли врятувати йому життя, і 2 січня він помер.

Фото: kiev.informator.ua

Водієві Maserati оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Фото: kiev.informator.ua

В даний час вирішується питання про обрання йому міри покарання. При цьому триває досудове розслідування.

Фото: kiev.informator.ua

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