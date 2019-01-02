ДТП с младенцем: на Прикарпатье произошла ужасная авария

Коллаж РБК-Украина

Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами

31 декабря около 16:27 на автодороге Черновцы - Стрый - Мамалыга в селе Любковцы произошла авария с участием автомобилей Renault Trafic и Mercedes Sprinter. Об этом информирует пресс-служба Ивано-Франковской области.

Отмечается, что 21-летний мужчина выехал на встречную полосу движения, где врезался в другой микроавтобус. В результате столкновения машин водитель и 4 пассажира автомобиля Renault Trafic были доставлены в больницу с травмами.

Среди пострадавших также оказался ребенок. После данного происшествия водителя решили проверить на наличие алкоголя в крови. Мужчина оказался трезв. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Украинцев предостерегают и советуют во избежание подобных случаев быть более осторожными за рулем и соблюдать безопасный интервал и дистанцию. Также не рекомендуется превышать скорость и делать рискованные маневры.

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