В Киеве молодой парень выбросился из окна многоэтажки

От полученных травм он скончался на месте
Сегодня, 2 января, с девятого этажа многоэтажки выбросился 30-летний парень. Он погиб на месте. Об этом сообщает ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.
Инцидент произошел на улице Западная Соломенского района Киева (Шулявка).
По информации полиции, погибший стоял на учете у психиатра.
Фото с места трагедии: facebook.com/dtp.kiev.ua/
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