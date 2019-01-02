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В Киеве молодой парень выбросился из окна многоэтажки

STYLERПроисшествия    02.01.2019 - 13:23
В Киеве молодой парень выбросился из окна многоэтажки
Коллаж РБК-Украина

От полученных травм он скончался на месте

Сегодня, 2 января, с девятого этажа многоэтажки выбросился 30-летний парень. Он погиб на месте. Об этом сообщает ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

Инцидент произошел на улице Западная Соломенского района Киева (Шулявка).

По информации полиции, погибший стоял на учете у психиатра.

В Киеве молодой парень выбросился из окна многоэтажки

Фото с места трагедии: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве внедорожник протаранил полицейских.

Также мы писали о том, что в центре Киева устроили побоище и бросались на полицию.

Кстати, в Виннице задержали подозреваемого в убийстве четырех человек.

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