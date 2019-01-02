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У Києві молодий хлопець викинувся з вікна багатоповерхівки

STYLERПодії    02.01.2019 - 13:23
У Києві молодий хлопець викинувся з вікна багатоповерхівки
Колаж РБК-Україна

Від отриманих травм він помер на місці

Сьогодні, 2 січня, з дев'ятого поверху багатоповерхівки викинувся 30-річний хлопець. Він загинув на місці. Про це повідомляє ресурс "ДТП KIEV UA" у Facebook.

Інцидент стався на вулиці Західна Солом'янського району Києва (Шулявка).

За інформацією поліції, загиблий стояв на обліку у психіатра.

У Києві молодий хлопець викинувся з вікна багатоповерхівки

Фото з місця трагедії: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві позашляховик протаранив поліцейських.

Також ми писали про те, що у центрі Києва влаштували побоїще і кидалися на поліцію.

До речі, в Вінниці затримали підозрюваного у вбивстві чотирьох осіб.

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