У Києві молодий хлопець викинувся з вікна багатоповерхівки

Колаж РБК-Україна

Від отриманих травм він помер на місці

Сьогодні, 2 січня, з дев'ятого поверху багатоповерхівки викинувся 30-річний хлопець. Він загинув на місці. Про це повідомляє ресурс "ДТП KIEV UA" у Facebook.

Інцидент стався на вулиці Західна Солом'янського району Києва (Шулявка).

За інформацією поліції, загиблий стояв на обліку у психіатра.

Фото з місця трагедії: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві позашляховик протаранив поліцейських.

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До речі, в Вінниці затримали підозрюваного у вбивстві чотирьох осіб.