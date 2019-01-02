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ДТП з немовлям: на Прикарпатті сталася жахлива аварія

STYLERЖиття    02.01.2019 - 14:10
ДТП з немовлям: на Прикарпатті сталася жахлива аварія
Колаж РБК-Україна

Постраждалі були доставлені в лікарню з травмами

31 грудня близько 16:27 на автодорозі Чернівці - Стрий - Мамалига в селі Любківці сталася аварія за участю автомобілів Renault Trafic та Mercedes Sprinter. Про це інформує прес-служба Івано-Франківської області.

Наголошується, що 21-річний чоловік виїхав на зустрічну смугу руху, де врізався в інший мікроавтобус. В результаті зіткнення машин водій і 4 пасажири автомобіля Renault Trafic були доставлені в лікарню з травмами.

ДТП з немовлям: на Прикарпатті сталася жахлива аварія

Серед постраждалих також виявився дитина. Після цієї пригоди водія вирішили перевірити на наявність алкоголю в крові. Чоловік виявився тверезим. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

ДТП з немовлям: на Прикарпатті сталася жахлива аварія

Українців застерігають і радять бути більш обережними за кермом, щоб уникнути подібних випадків. Також не рекомендується перевищувати швидкість і робити ризиковані маневри.

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