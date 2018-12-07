Проблемні пологи: на Закарпатті лікарі травмували новонародженого

У понеділок, 3 грудня, в акушерському відділенні Іршавської райлікарні Закарпатської області постраждала дитина.

Мама малюка по імені Марина розповіла в інтерв'ю телеканалу Sirius, що лікарі зламали ніжку новонародженого під час кесаревого розтину.

Однак самі медики стверджують, що дитина була травмована ще в утробі.

Родичі породілля помітили травму через дві години після пологів - дитина не рухала однією ніжкою. Рентген показав перелом.

Кадр з відео

Коли молода мама прийшла до тями після наркозу, лікарі повідомили їй, що малюк знаходиться в реанімації дитячої лікарні в Мукачеві.

Завідуючий акушерським відділенням Іршавської райлікарні Юрій Сеніна, де народжувала дівчина, пояснює, що дитина була розташована в утробі неправильно, тому природні пологи були б ризикованими.

Кадр з відео

"Травма вроджена", - говорять в обласній дитячій лікарні Мукачева, де зараз виходжують малюка.

Заступник головного лікаря лікарні Михайло Радь повідомив, що новонароджений знаходиться в середнього ступеня тяжкості під наглядом лікарів.

Рідні зможуть забрати його додому не раніше, ніж через кілька тижнів. Які наслідки несе за собою ця травма у майбутньому - покаже час.

Кадр з відео

Тим часом в Іршавській райлікарні проводять службову перевірку, до якої буде долучено обласне управління охорони здоров'я. Воно повинно буде визначити, чи є в травмі малюка провина лікарів. Медика, який оперував дівчину, від роботи не усунули. Батьки дитини до правоохоронних органів поки не зверталися, чекають результатів перевірки.

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