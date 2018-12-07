Проблемные роды: на Закарпатье врачи травмировали новорожденного

В понедельник, 3 декабря, в акушерском отделении Иршавской райбольницы Закарпатской области пострадал ребенок.

Мама малыша по имени Марина рассказала в интервью телеканалу Sirius, что врачи сломали ножку новорожденного во время кесарева сечения.

Однако сами медики утверждают, что ребенок был травмирован еще в утробе.

Родственники роженицы заметили травму спустя два часа после родов - ребенок не двигал одной ножкой. Ренген показал перелом.

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Когда молодая мама пришла в себя после наркоза, врачи сообщили ей, что малыш находится в реанимации детской больницы в Мукачево.

Заведующий акушерским отделением Иршавской райбольницы Юрий Сенина, где рожала девушка, объясняет, что ребенок располагался в утробе неправильно, поэтому естественные роды были бы рискованными.

Кадр из видео

"Травма врожденная", - говорят в областной детской больнице Мукачева, где сейчас выхаживают малыша.

Замглавврача больницы Михаил Радь сообщил, что новорожденный находится в средней степени тяжести под наблюдением врачей.

Родные смогут забрать его домой не раньше, чем через несколько недель. Какие последствия будет нести за собой данная травма в будущем - покажет время.

Кадр из видео

Тем временем в Иршавской райбольницы проводят служебную проверку, к которой будет привлечено областное управление охраны здоровья. Оно должно будет определить, есть ли в травме малыше вина врачей. Медика, который оперировал девушку, от работы пока не устранили. Родители ребенка в правоохранительные органы пока не обращались, ждут результатов проверки.

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