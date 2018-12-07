Проблемные роды: на Закарпатье врачи травмировали новорожденного

В понедельник, 3 декабря, в акушерском отделении Иршавской райбольницы Закарпатской области пострадал ребенок.
Мама малыша по имени Марина рассказала в интервью телеканалу Sirius, что врачи сломали ножку новорожденного во время кесарева сечения.
Однако сами медики утверждают, что ребенок был травмирован еще в утробе.
Родственники роженицы заметили травму спустя два часа после родов - ребенок не двигал одной ножкой. Ренген показал перелом.
Кадр из видео
Когда молодая мама пришла в себя после наркоза, врачи сообщили ей, что малыш находится в реанимации детской больницы в Мукачево.
Заведующий акушерским отделением Иршавской райбольницы Юрий Сенина, где рожала девушка, объясняет, что ребенок располагался в утробе неправильно, поэтому естественные роды были бы рискованными.
Кадр из видео
"Травма врожденная", - говорят в областной детской больнице Мукачева, где сейчас выхаживают малыша.
Замглавврача больницы Михаил Радь сообщил, что новорожденный находится в средней степени тяжести под наблюдением врачей.
Родные смогут забрать его домой не раньше, чем через несколько недель. Какие последствия будет нести за собой данная травма в будущем - покажет время.
Кадр из видео
Тем временем в Иршавской райбольницы проводят служебную проверку, к которой будет привлечено областное управление охраны здоровья. Оно должно будет определить, есть ли в травме малыше вина врачей. Медика, который оперировал девушку, от работы пока не устранили. Родители ребенка в правоохранительные органы пока не обращались, ждут результатов проверки.
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