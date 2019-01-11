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У Пуерто-Ріко вчинили жорстоку розправу над відомим музикантом геєм

STYLERПодії    11.01.2019 - 10:01

Відео: youtube.com

Стало відомо, що в Сан-Хуані, столиці Пуерто-Ріко застрелили Кевіна Фрета, першого відкритого гея в латинорепі. Про це повідомило місцеве видання El Nuevo Dia.

Видання повідомляє, що 10 січня, близько 5:30 ранку, коли музикант їхав на мотоциклі, в нього вистрілили вісім разів.

У Пуерто-Ріко вчинили жорстоку розправу над відомим музикантом геєм

Скріншот відео: youtube.com

Крім музичної діяльності Кевін Фрет був відомий як активний член ЛГБТ-спільноти серед латиноамериканців.

Менеджер виконавця, Едуардо Родрігес, прокоментував його трагічну загибель.

"Кевін був артистичною душею, великодушним мрійником, його пристрастю була музика, і йому ще треба було пройти довгий шлях, і це насильство має зупинитися", - сказав він.

Останній відеокліп Фрета на пісню "Soy Asi" до вбивства встиг зібрати понад 600 тисяч переглядів.

До речі, нещодавно відомий блогер різко висловився про порівняння Олександром Турчиновим ЛГБТ-руху з "русским миром" і марксизмом.

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